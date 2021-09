PlayStation 4: Sony annuncia un nuovo Mega Pack ma non per l'Europa

Nonostante PlayStation 5 sia uscita da quasi dodici mesi, Sony sta continuando a puntare anche su PlayStation 4 Slim sopratutto in determinati mercati dove le condizioni economiche non sono sempre favorevoli, come nel caso di Singapore.

Sony Interactive Entertainment Singapore Private Limited ha annunciato un nuovo PS4 Mega Pack in arrivo nel paese il 14 settembre al prezzo di 1349 RM (Ringgit Malese). Questo pacchetto include una console PS4 Slim con hard disk da 1TB, tre giochi in formato fisico (God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Ghost of Tsushima) e tre mesi di abbonamento a PlayStation Plus da riscattare entro il 15 luglio 2023, oltre ovviamente ad un controller DualShock, cavo di alimentazione e cavo HDMI.

Un pacchetto interessante venduto ad un prezzo piuttosto contenuto (circa 270 euro al cambio attuale) anche se ovviamente non proprio economico se rapportato al costo della vita e dello stipendio medio a Singapore. Al momento il bundle non è stato confermato per l'Europa ma non è escluso che possa arrivare anche dalle nostre parti magari per Natale, al prezzo competitivo di 199 o 249 euro. Da tempo non si vedono nuovi bundle o offerte specifiche per PlayStation 4, restiamo in attesa di aggiornamenti da parte di Sony.