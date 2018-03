PlayStation 4: Sony pubblica un nuovo trailer dedicato alle esclusive uscite e in arrivo

ha recentemente pubblicato un nuovo e stupendo trailer dedicato ai titoli in esclusiva per PlayStation 4 già pubblicati e in arrivo prossimamente.

Il filmato, come è facile immaginare, è davvero ricco di giochi, che secondo la compagnia giapponese sono caratterizzati da "personaggi iconici, mondi strabilianti e azione mozzafiato". Tra le esclusive già pubblicate fanno bella mostra di sé Horizon Zero Dawn, che ha raggiunto l'incredibile traguardo di 7,6 milioni di copie vendute in un anno, Uncharted: L'Eredità Perduta, Shadow of the Colossus e Gran Turismo Sport.

Il futuro di PlayStation 4 appare altrettanto roseo, con God of War in uscita il 20 aprile e Detroit: Become Human previsto per il 25 maggio. Tra gli altri giochi mostrati, figurano Dreams, Days Gone, recentemente rinviato all'anno prossimo, Spider-Man e The Last of Us: Part 2, entrambi ancora privi di una data d'uscita. Il titolo dedicato all'amichevole ragnetto di quartiere è previsto per quest'anno, ma Sony non ha ancora comunicato informazioni più precise in merito.

Trovate il trailer in questione in apertura di notizia, buona visione! Quali di quei giochi avete già giocato o prevedete di acquistare in futuro? Fatecelo sapere nei commenti!