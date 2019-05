PlayStation 4: Sony ha pubblicato il nuovo Firmware 6.70

Nelle scorse ore, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato il nuovo Firmware 6.70 per PlayStation 4 dal peso di circa 440 MB.

Questo nuovo aggiornamento, esattamente come il precedente, non aggiunge nessuna nuova funzionalità alla console, limitandosi a "migliorare le prestazioni del sistema". In ogni caso, fa sicuramente piacere vedere la compagnia giapponese continuare a lavorare con solerzia al perfezionamento della sua macchina da gioco.

La voglia di contenuti dei giocatori, d'altronde, è stata ampiamente soddisfatta negli ultimi mesi. Il Firmware 6.51 di PS4, pubblicato lo scorso marzo, ha introdotto il supporto alla Riproduzione Remota da dispositivi iOS (iPhone, iPad). Ad aprile, invece, è finalmente arrivata la possibilità di cambiare nickname su PSN, una funzionalità che i giocatori chiedevano a gran voce da tanti anni, fin dalla generazione di PlayStation 3.