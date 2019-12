PlayStation 4: Sony riassume il 2019 con un video dedicato ai migliori giochi dell'anno

I curatori dei profili social di SIE confezionano un nuovo filmato che riassume i migliori videogiochi pubblicati su PlayStation 4 nel corso del 2019 che sta per volgere al termine.

Dopo averci chiesto quale pulsante PlayStation siamo ed essersi premurata di lanciare i Game of the Decade del PS Blog, la divisione videoludica di Sony ripercorre idealmente le emozioni vissute nel corso di quest'anno dando visibilità ai titoli che hanno calamitato le attenzioni dell'utenza PS4.

La lista stilata dal team social di PlayStation è davvero lunga e comprende diverse esclusive, tanti multipiattaforma tripla A e qualche sorpresa inattesa, tolta la scontata apertura del video affidata a Death Stranding e ai protagonisti dell'ultimo kolossal sci-fi di Hideo Kojima.

Scorrendo velocemente i videogiochi immortalati in questo filmato, ci accorgiamo così della presenza di titoli come Devil May Cry 5, Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends, Crash Team Racing Nitro-Fueled, MLB The Show 19, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World Iceborne o Resident Evil 2. La parte centrale del video è dedicata invece a Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Sekiro Shadows Die Twice, The Outer Worlds, Blood & Truth, A Plague Tale Innocence, Mortal Kombat 11 e Control.

Chiude la carrellata dei migliori giochi PS4 del 2019 il sestetto di esperienze digitali rappresentato da FIFA 20, Erica, Dreams Early Access, Concrete Genie, MediEvil e Days Gone. E voi, a quale di questi titoli siete maggiormente affezionati? E quali titoli "dimenticati" da Sony avreste voluto veder celebrato da questo trailer? Fatecelo sapere con un commento.