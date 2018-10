PlayStation 4: Sony risolverà il problema del messaggio con un aggiornamento di sistema

Ieri mattina vi abbiamo parlato di un grave bug di PlayStation 4 che sta causando notevoli problemi ad una grande fetta dell'utenza. Molti giocatori stanno ricevendo un messaggio da mittenti sconosciuti con una particolare sequenza di caratteri che è in grado di bloccare la console, costringendo gli sfortunati ad effettuare un reset di fabbrica.

Quest'oggi è finalmente arrivata una comunicazione ufficiale da parte di Sony. Un rappresentante della compagnia ha riferito le seguenti parole: "Siamo al corrente della situazione e stiamo preparando un aggiornamento di sistema in grado di risolvere questo problema".

Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia, tuttavia non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche. Per questo motivo, non sappiamo dirvi quando verrà effettivamente pubblicato questo aggiornamento risolutivo. Al momento, l'unico modo di proteggere la vostra console da questi malintenzionati è quello di impostare la privacy dei vostri messaggi su Nessuno oppure Solo Amici, seguendo queste istruzioni:

Entrate nelle Impostazioni di PS4;

Gestione Account;

Impostazioni Privacy;

Impostazioni Personali | Messaggistica;

Andate su Messaggi e selezionate la voce Solo Amici oppure Nessuno.

Vi consigliamo caldamente di seguire questa procedura nell'attesa che il problema venga risolto in maniera definitiva, poiché cancellare il messaggio dall'app per smartphone potrebbe non essere sufficiente.