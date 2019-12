PlayStation 4: Sony svela il Back Button Attachment per il controller DualShock 4

Dalle pagine del PlayStation Blog americano, Sony annuncia ufficialmente il Back Button Attachment, un dispositivo da collegare al DualShock 4 per aggiungere nuove funzioni al controller di PlayStation 4.

Realizzato dai progettisti di Sony per offrire una maggiore versatilità di gioco a coloro che desiderano ottenere delle migliori prestazioni, soprattutto durante le sfide multiplayer competitive, il Back Button Attachment si aggancia alla parte inferiore del DS4 per aggiungere al pad di PlayStation 4 tutta una serie di funzionalità aggiuntive.

Come possiamo scoprire ammirando il video di presentazione di questo nuovo dispositivo, il Back Button dona al DualShock 4 due pulsanti posteriori rimappabili con 16 diverse azioni e un display OLED che fornisce informazioni dettagliate sulle configurazioni utilizzate e sulle opzioni di customizzazione a disposizione dell'utente. Grazie a un ulteriore tasto, gli appassionati possono salvare fino a tre configurazioni specifiche. Non mancherà infine l'ingresso pass-through da 3,5 mm per connettere le cuffie.

Il nuovo dispositivo di Sony è stato testato e approvato per tutti i videogiochi della ludoteca di PlayStation 4 e PS VR ed è stato progettato tenendo conto dell'ergonomia del DualShock 4. Il Back Button Attachment sarà in vendita a partire dal 23 gennaio, ad un prezzo che deve essere ancora definito per il mercato europeo ma che, presumibilmente, non si discoterà troppo dai 29,99 dollari della versione statunitense. Nel frattempo, vi lasciamo alle immagini esplicative e al trailer di annuncio ufficiale.