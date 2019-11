PlayStation 4: lo spot "It's Time to Play" lancia la campagna promozionale di fine 2019

Dopo aver lanciato i Doppi Sconti su PS Store in preparazione del Black Friday, i vertici di Sony Interactive Entertainment si organizzano per la campagna promozionale di PlayStation 4 di questo fine 2019 confezionando lo spot TV "It's Time to Play".

Il nuovo filmato, realizzato con attori in carne ed ossa e personaggi digitali provenienti dagli universi videoludici più cari alla community di giocatori PlayStation, promuove PS4 e la sua ricchissima ludoteca coinvolgendoci in una sorta di maratona virtuale verso il prossimo titolo che ci terrà compagnia da qui all'avvento del prossimo anno.

Tra gli eroi ritratti in questo spot TV, è impossibile non notare Kratos e Atreus di God of War, Cloud di Final Fantasy 7 (e di FF7 Remake, anch'esso al centro di una campagna promozionale dai toni nostalgici), Crash in sella al suo fiammante bolide di CTR Nitro Fueled, un Cacciatore e un Drago in rappresentanza dell'universo fantasy di Monster Hunter World e gli immancabili personaggi di Fortnite Capitolo 2.

Cosa ne pensate di questo spot? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che per questa settimana è previsto in uscita su PS4 Death Stranding, ma anche Destiny Connect, Need for Speed Heat e Just Dance.