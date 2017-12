PlayStation 4 è stata la console più venduta in Spagna durante il Black Friday

Come ci rivelano i dati diffusi dal portale Jeuxvideo.com, è statala console più venduta più venduta durante il Black Friday in Spagna.

È già stato attestato che la console Sony è stata protagonista del suo secondo miglior Black Friday nel Regno Unito - dove solitamente gode del favore della maggior parte dei videogiocatori - ma a quanto pare la piattaforma è riuscita a riscuotere un grande successo in più zone d'Europa, questo grazie anche alle numerose offerte che hanno visto grandi protagoniste le esclusive Sony, tra cui citiamo Gran Turismo Sport, Horizon: Zero Dawn e Uncharted: L'Eredità Perduta.

Piazzatasi al primo posto con 100.000 unità vendute, PS4 è immediatamente seguita in classifica da Nintendo Switch, che si ferma invece a 30.000 unità.

A proposito di PS4, vi ricordiamo che tra il 9 e il 10 dicembre si terrà la nuova, attesa edizione della PlayStation Experience, occasione nella quale sono attesi nuovi importanti annunci da parte di Sony. Per dare uno sguardo al programma e ai vari panel che si terranno alla conferenza, vi rimandiamo a questo indirizzo. Nella giornata di ieri, invece, la prima storica PlayStation ha compiuto ben 23 anni dal lancio in Giappone, avvenuto nell'ormai lontano 1994.