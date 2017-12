PlayStation 4 è stata la console più venduta negli Stati Uniti a novembre

ha diffuso i dati relativi alle vendite hardware e software negli Stati Uniti di novembre 2017: lo scorso mese, i consumatori americani hanno speso(+30%) in giochi, console e accessori, le vendite hardware in particolare sono cresciute del 52% rispetto allo stesso periodo del 2016.

PlayStation 4 è stata la console più venduta di novembre in Nord America per quanto riguarda le singole unità effettivamente distribuite mentre Xbox ha generato maggiori entrate grazie al prezzo medio dei bundle più elevato rispetto alla concorrenza e al costo "Premium" di Xbox One X.

PS4 ha registrato il suo miglior mese di sempre negli Stati Uniti, con vendite superiori persino a quelle del mese di lancio (novembre 2013) mentre per Xbox si tratta del miglior novembre in assoluto.

Per quanto riguarda la classifica software, al primo posto troviamo Call of Duty WWII, seguito da Star Wars Battlefront 2 e Assassin's Creed Origins:

Call of Duty WWII Star Wars Battlefront II Assassin's Creed Origins NBA 2K18 Madden NFL 18 Super Mario Odyssey (escluse le vendite digitali) FIFA 18 Need for Speed Payback Destiny 2 Pokemon Ultrasole (escluse le vendite digitali)

Un mese decisamente interessante dal punto di vista delle vendite, che ha aperto ufficialmente la Holiday Season. Vedremo cosa accadrà a dicembre, con le offerte natalizie e gli sconti su console e giochi applicati da rivenditori indipendenti e grandi catene.