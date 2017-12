PlayStation 4 è stata la console più venduta negli USA di novembre 2017

Stando a un report di Mizuho Securities Equity Research (basati su rilevazioni NPD),è stata la console più venduta negli USA durante lo scorso novembre. Buona parte del merito va ai grandi numeri registrati durante il Black Friday.

Parlando in generale del mercato hardware (includendo console come SNES Classic Mini), le vendite USA sono aumentate del 44% a novembre, mentre sul versante software si è registrato un incremento del 2%. Tra le varie console, a dominare la classifica troviamo PlayStation 4 (grazie anche alle ottime vendite registrate durante il Black Friday americano), seguita al secondo posto da Xbox One. Entrambe le console, inoltre, hanno venduto il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Anche Nintendo Switch ha registrato numeri migliori rispetto a ottobre, con un trend forse in leggero calo rispetto ai picchi raggiunti nei mesi precedenti, ma per dicembre le aspettative rimangono abbastanza positive. Infine, sul lato software troviamo al primo posto Call of Duty WW2 seguito da Super Mario Odyssey.

A proposito di dati di vendita, pochi giorni fa Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PlayStation 4 ha venduto 70.6 milioni di unità in tutto il mondo (con PlayStation VR che ha superato i 2 milioni, decisamente un buon risultato per una tecnologia emergente come la realtà virtuale). Voi avete fatto qualche acquisto a novembre?