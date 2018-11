PlayStation 4 è stata la console più venduta a ottobre 2018 in Nord America

Sul fronte software il mese di ottobre 2018 ha visto due soli protagonisti negli Stati Uniti, ovvero Call of Duty Black Ops III e Red Dead Redemption 2, ma per quanto riguarda le vendite hardware? Ecco i dati diffusi da NPD.

PlayStation 4 è stata la console più venduta dello scorso mese in Nord America, superando le vendite di Xbox One e Switch e registrando il miglior singolo mese di sempre per una console Sony dal lontano ottobre 2002, in pieno dominio PlayStation 2.

In totale i consumatori americani hanno speso 1.545 miliardi di dollari così suddivisi: 300 milioni di dollari in hardware, 965 milioni in giochi per PC e console e 280 milioni di dollari in accessori, per un giro d'affari cresciuto del 73% rispetto allo stesso periodo del 2017.

Non sono stati diffusi al momento numeri precisi riguardo le singole unità vendite di PS4, Xbox One e Nintendo Switch, a novembre complici le offerte del Black Friday si presenterà una sfida interessante, secondo alcuni rumor Sony avrebbe venduto 300.000 PS4 con Marvel's Spider-Man a 199 dollari in un solo giorno.