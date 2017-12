PlayStation 4 supera il 3DS e diventa la console più venduta dell'ottava generazione

Stando alle stime riportate da VGChartz PlayStation 4 ha superato i numeri registrati dal, diventando a tutti gli effetti la console più venduta dell'ottava generazione. In terza posizione troviamocon oltre 34 milioni di unità vendute.

Ecco la classifica riportata da VGChartz con le cinque console di ottava generazione più vendute in tutto il mondo:

PlayStation 4 - 69.76 milioni Nintendo 3DS - 68.88 milioni Xbox One - 34.16 milioni PlayStation Vita - 15.79 milioni Nintendo Wii U - 13.53 milioni

Risale a poche settimane fa, del resto, il comunicato ufficiale di Sony con cui venivano annunciato le 70 milioni di PlayStation 4 in tutto il mondo e le due milioni di unità piazzate per PlayStation VR. Guardando più nel dettaglio le vendite registrate in Europa, PS4 ha venduto 4.63 milioni di unità nel Regno Unito (4.93 milioni in Germania e 3.89 milioni in Francia), contro le 3.76 del 3DS (3.77 milioni in Germania e 5.09 milioni in Francia).

Cosa ne pensate di questo traguardo?