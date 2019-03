Playstation 4 supera la quota di Otto Milioni di Unità Vendute in Giappone

Esordita sul mercato videoludico nell'ormai relativamente lontano 2013, Playstation 4 continua ad ottenere ottimi risultati commerciali nella Terra del Sol Levante.

Secondo gli ultimi dati forniti da Media Create, infatti, la console ammiraglia di Casa Sony avrebbe raggiunto in Giappone un traguardo commerciale decisamente importante, superando la quota di ben otto milioni di unità vendute nel Paese. Un risultato raggiunto grazie alle vendite realizzate nel corso della settimana di marzo compresa tra Lunedì 18 e Domenica 24. Nell'arco di questo periodo di tempo, infatti, Playstation 4 avrebbe venduto in Giappone 34.895 unità, raggiungendo così la cifra complessiva di 8.024.939 console acquistate nel Paese nel corso dell'intero ciclo vitale della piattaforma da gaming.



Con questi numeri, Playstation 4 si conferma la console di attuale generazione più venduta nel Sol Levante, immediatamente seguita da Nintendo Switch. La console ibrida della Casa di Kyoto avrebbe infatti venduto nel Paese 7.749.855 unità a partire dal lancio. Sony ad ora non ha ufficializzato una finestra di lancio per una futura Playstation 5 e l'esordio di importanti esclusive è ancora atteso sul Playstation 4. Su di queste, potete trovare diversi approfondimenti sulle pagine di Everyeye, tra cui il nostro provato di Ghost of Tsushima o il nostro speciale su The Last of Us 2.