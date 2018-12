PlayStation 4: superate le vendite globali di PS3 in metà del tempo

Stando ai dati elaborati da VGChartz nell'ultima analisi condotta dal famoso sito specializzato in statistiche videoludiche, le vendite globali di PlayStation 4 avrebbero raggiunto e superato quelle della passata generazione di console fisse di casa Sony, ossia PS3 nelle sue diverse iterazioni "Fat" e "Slim".

In base all'ultimo rilevamento effettuato il 24 novembre scorso, l'ultima ammiraglia del colosso videoludico nipponico sarebbe riuscita a superare il totale delle PS3 vendute dalla sua uscita, avvenuta nel novembre del 2006 in USA e Giappone e nel marzo del 2007 in Europa.

Il totale delle console PS4 vendute dal 2013 ad oggi, infatti, si attesterebbe sulle 88,05 milioni di unità, superiori alle 86,9 milioni di PS3 commercializzate e riuscendo, pertanto, a battere a livello commerciale la diretta antesignana impiegando metà del tempo.

A trascinare le vendite di PS4 in quest'ultimo periodo sarebbero state le offerte del Black Friday e le promozioni natalizie che continuano a sussistere nelle principali catene di distribuzione giapponesi, statunitensi ed europee a dimostrazione dell'incrollabile interesse dell'utenza per questa piattaforma.

L'analisi di VGChartz rivela inoltre i nomi dei videogiochi più acquistati dall'utenza di PlayStation 4 (GTA V e Call of Duty Black Ops 3, rispettivamente con 18,8 e 15 milioni di copie) e le stime di vendita della console suddivise per i principali mercati, ossia Nord America (26,99 milioni), Europa (35,56 milioni) e Giappone (10,47 milioni).