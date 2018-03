PlayStation 4: un tema gratuito per festeggiare la Giornata internazionale della donna

Oggi 8 marzo si celebra la. Per festeggiare questa importante ricorrenza,ha pubblicato uno stupendo tema gratuito dedicato alle più grandi eroine del mondo

Si chiama International Women's Day 2018 Theme e può essere trovato all'interno del PlayStation Store. Potete scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo direttamente dalla vostra PlayStation 4 oppure, se non siete a casa, aggiungerlo alla raccolta dirigendovi a questo indirizzo. Potete ammirare l'immagine scelta come sfondo in calce alla notizia. Sono ritratte, da sinistra verso destra:

Chloe e Nadine da Uncharted: L’Eredità Perduta

e da Uncharted: L’Eredità Perduta Aloy da Horizon Zero Dawn

da Horizon Zero Dawn Kara da Detroit Become Human

da Detroit Become Human Ellie da The Last of Us Parte 2

da The Last of Us Parte 2 una creaturina rosa da Dreams

6

Come vi sembra? Lo scaricherete? Vi ricordiamo che, dopo un periodo trascorso in fase Beta, quest'oggi è stato pubblicato ufficialmente ilper PlayStation 4. Introduce alcune interessanti novità, come il Supercampionamento di sistema per PS4 Pro e la possibilità di impostare degli sfondi personalizzati