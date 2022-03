PlayStation 4: un nuovo tema gratis per celebrare le donne nei videogiochi

Sony Interactive Entertainment desidera continuare a celebrare le donne e le videogiocatrici in particolare con un nuovo tema per console PlayStation 4 realizzato dall'artista Kaye Cao. L'iniziativa prende piede in concomitanza con la fine del Mese della Storia delle Donne.

"Oggi si conclude il Mese della Storia delle Donne 2022, ma Sony Interactive Entertainment (SIE) desidera continuare a festeggiare in il mondo le donne nei videogiochi con la community PlayStation", il comunicato ufficiale della casa nipponica. "Proprio per questo, Il team creativo di SIE ha progettato esclusiva il tema PlayStation Women 2022 su PlayStation 4 (PS4). Il tema è disponibile per il download gratuito tramite PlayStation Store, inserendo il seguente codice: 6NN5-B2NK-XQM9".

L'intento dell'iniziativa, quindi, è quello di continuare a festeggiare le donne anche al termine del mese della Storia delle Donne, e Sony lo fa anche proponendo una speciale raccolta di titoli disponibili su PlayStation in cui il ruolo femminile risulta particolarmente importante. Consultabile a questo indirizzo, la raccolta Eroine Impareggiabili include giochi appartenenti ai più disparati generi come Horizon Forbidden West, Uncharted L'Eredità dei Ladri, Life is Strange True Colors, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Forpoken, Tales of Arise, Kena Bridge of Spirits e molti altri ancora.