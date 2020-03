PlayStation 4 con tre giochi in offerta su Amazon lunedì 2 marzo

Amazon propone un bundle PS4 esclusivo (non disponibile presso altri rivenditori o catene) in offerta in questo primo lunedì di marzo, una buona occasione per entrare nel mondo PlayStation risparmiando.

Il pacchetto in vendita su Amazon.it include PlayStation 4 Slim 500 GB con Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank tutto al prezzo di 299 euro.

Questa offerta è disponibile solo su Amazon ed esclusivamente per un periodo limitato, fino ad esaurimento scorte. Come detto si tratta di un pacchetto in vendita esclusivamente presso il noto rivenditore online dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.

Oltre alla console (nel taglio di memoria da 500 GB, in colorazione Jet Black) il bundle include anche tre delle esclusive PlayStation più acclamate da pubblico e critica, tra cui due giochi Naughty Dog. Un pacchetto perfetto per tutta la famiglia, in vendita ad un prezzo particolarmente interessante.

Per essere sempre aggiornati su tutti i migliori sconti vi invitiamo a seguire il canale Telegram Offerte Tech e Videogiochi, ogni giorno riceverete le notifiche sulle principali offerte dei rivenditori online e sui nuovi volantini delle grandi catene specializzate in elettronica e videogiochi.