PlayStation 4 ha venduto oltre 70.6 milioni di unità, PS VR supera i due milioni

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato i dati di vendita diaggiornati al 4 dicembre: PS4, PS4 Pro e PS4 Slim hanno venduto oltre 70.6 milioni di pezzi mentreha raggiunto e superato quota due milioni di unità vendute dal lancio.

Numeri positivi anche per le vendite software: al 3 dicembre sono stati venduti 617.8 milioni di giochi per PlayStation 4 (retail e digitali) mentre i giochi venduti per PlayStation VR (150 titoli disponibili) ammontano a 12,2 milioni.

La compagnia si è detta soddisfatta di questi risultati ed è fiduciosa riguardo gli ottimi risultati della stagione natalizia. Sony invita i giocatori a festeggiare il brand PlayStation questo weekend con la PlayStation Experience, in programama sabato 9 e domenica 10 dicembre.