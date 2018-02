PlayStation 4 ha venduto quasi 6.5 milioni di unità in Giappone in 4 anni

ha diffuso i dati di vendita totali relativi a, confermando che in Giappone la consoleha venduto quasi 6.5 milioni di unità in quattro anni, di cui oltre 2 milioni solo nel quarto anno del suo ciclo vitale.

Per essere più precisi, al momento PlayStation 4 ha venduto 6.485.416 di unità in Giappone dal giorno del lancio, di cui 2.083.974 unità solo nell'ultimo anno. Nonostante l'entrata in scena di un concorrente come Nintendo Switch, nella Terra del Sol Levante l'ultima ammiraglia Sony è riuscita ad incrementare il proprio volume di vendite di anno in anno, con 1.143.542 unità nel primo anno, 1.364.681 nel secondo e 1.893.219 nel terzo, fino ad arrivare alle 2.083.974 unità vendute durante il quarto anno del ciclo vitale.

Numeri che continuano a confermare il successo di PlayStation 4 in Giappone e nel mondo, con oltre 76.5 milioni di console distribuite in tutto il globo.