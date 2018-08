PlayStation 4: Yakuza Kiwami 2, Strange Brigade e Torn tra le novità della settimana

Quella appena iniziata è senza dubbio una settimana ricchissima di novità per i possessori di PlayStation 4, i quali potranno mettere le mani su Yakuza Kiwami 2, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, Strange Brigade, Firewall Zero Hour e Gate of Doom, solamente per citarne alcuni.

Nuovi Giochi PlayStation 4

Le novità però non finiscono qui perchè nei prossimi sette giorni debutterranno anche Firewall Zero Hour per PlayStation VR, Naruto to Boruto Shinobi Striker e la demo giocabile di NBA 2K19:

Bad North

Blade Strangers

Bow To Blood (PlayStation VR)

Catch & Release (PlayStation VR)

Claybook

Divinity Original Sin 2 Definitive Edition

Donut County

Downward Spiral Horus Station (PlayStation VR)

Fernz Gate (PS4 e Vita)

Fire Pro Wrestling World

Firewall Zero Hour (PlayStation VR)

Gate Of Doom

The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour

Haunted Dungeons Hyakki Castle

Naruto To Boruto Shinobi Striker

NBA 2K19 The Prelude

Pato Box

Shikhondo Soul Eater

Splash Blast Panic

Strange Brigade

Sunless Sea Zubmariner Edition

Switchblade

Think Of The Children

Torn (PlayStation VR)

Viking Days (PlayStation VR)

Yakuza Kiwami 2

Ricordiamo che sul PlayStation Store sono ora in corso gli sconti sui giochi PS4 con tantissimi titoli proposti a meno di 20 e 10 euro, tra cui Battlefield 1, Dark Souls 3, Final Fantasy XV Royal Edition, Devil May Cry HD Collection, Fallout 4 e Yakuza Kiwami.