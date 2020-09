PlayStation 5: 23 cose da sapere assolutamente sulla nuova console Sony

Il canale britannico PlayStation Access ha pubblicato un nuovo video intitolato 23 cose da sapere prima di comprare PS5, il titolo è ovviamente esplicativo del contenuto, una piccola guida per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla console Sony.

Si parte dalla data di uscita (12 novembre in Nord America, 19 novembre in Europa) al prezzo di PS5 e PS5 Digital Edition, proposte a 499.99 euro e 399.99 euro rispettivamente. E ancora, la lineup software esclusiva con Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy A Big Adventure disponibili al lancio e altri titoli (tra cui Ratchet & Clank Rift Apart) in arrivo nelle settimane successive, a cui dobbiamo aggiungere giochi di terze parti come Call of Duty Black Ops Cold War, Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla. E ancora, le novità legate al DualSense e alle caratteristiche tecniche di PS5, tra unità SSD e il supporto per il Ray Tracing, oltre all'Audio 3D.

PlayStation 5 sta arrivando e Sony vuole fare in modo che i consumatori abbiano le idee chiare riguardo la console next-gen. PS5 è disponibile in preordine da Mediaworld e Unieuro, le due catene hanno ricevuto oggi nuove scorte ed hanno riaperto i preorder online e nei punti vendita.