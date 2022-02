PlayStation 5: 5ides, le nuove cover di DeadWave per la console Sony

DeadWave è un nuovo marchio italiano fondato dai due designer Marco Mottura (esatto... avete letto bene) e Edoardo Curioni, la compagnia lancia ora sul mercato una nuova serie di cover per PlayStation 5 a marchio 5ides (Sides) disponibili online sui grandi siti di eCommerce e presso vari retailer fisici come i negozi della catena GameStop.

Le cover di 5ides sono in vendita a 39.99 euro, disponibili unicamente per PlayStation 5 Standard (modello con lettore ottico) nei colori blu, rosso o nero. Il design è leggermente diverso rispetto a quello delle cover targate Sony ma i pannelli di 5ides sono comunque perfettamente compatibili con la console. I pannelli hanno un design smussato e sono realizzati in plastica di alta qualità con finitura opaca, le cover sono semplicissime da installare e ovviamente non vanno ad invalidare la garanzia di PS5. Il video in apertura mostra come sia facile e veloce cambiare look alla propria console.



Potete acquistare le scocche 5ides sul sito ufficiale e con il codice promozionale MDK7DW10 avete anche il 10% di sconto extra. Sul sito avrete diritto al reso entro 30 giorni, DeadWave offre tre anni di garanzia su danni (non si applica a danni accidentali e/o provocati) e difetti di produzione. Per qualsiasi dubbio potete contattare il servizio clienti di 5ides dal sito ufficiale o tramite i canali Twitter e Instagram. Le cover sono già disponibili nei colori nero, blu e rosso online e presso rivenditori selezionati.



Nota Bene - Questa notizia non è un contenuto promozionale e viene riportata unicamente a titolo informativo, Everyeye.it non è in alcun modo affiliato a DeadWave e 5ides.