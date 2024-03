PlayStation 5 è 8K? Risoluzione supportata, ma con tanti limiti

Se avete una PlayStation 5, è molto probabile che abbiate osservato con attenzione la sua confezione e abbiate notato la dicitura che fa riferimento al supporto della risoluzione 8K. Ma è davvero possibile giocare a 8K con la console di ultima generazione firmata Sony?

La risposta a questa domanda, molto comune tra i videogiocatori, è meno semplice di quanto si possa immaginare. Tecnicamente, PlayStation 5 sarebbe in grado di trasmettere immagini a risoluzione 8K ma al momento non può farlo. Affinché la macchina da gioco possa supportare l'elevatissima risoluzione sarà necessario un aggiornamento di sistema che, almeno per adesso, non è ancora stato pubblicato da Sony. Ovviamente questo non significa che PlayStation 5 non possa essere utilizzata su un pannello che supporta l'8K, anzi: PS5 può essere collegata ad un qualsiasi televisore 8K tramite HDMI, ma la risoluzione massima che si potrà impostare sarà 2160p, ossia il 4K.

Parlando invece di giochi, esiste ad oggi un solo ed unico videogioco che può girare a 8K su PlayStation 5, ma non è come credete. Come vi abbiamo già detto, PS5 non supporta ancora l'8K e il gioco in questione, ovvero The Touryst, raggiunge i 7680x4320 pixel (l'equivalente dell'8K) attraverso una tecnica particolare di supersampling. Da una risoluzione tanto elevata, quindi, si ritorna al 4K grazie al downsampling di ogni singolo pixel: il risultato è un'immagine di qualità superiore rispetto a quelle 4K native. Come se non bastasse, il gioco gira persino a 60 fotogrammi al secondo.

In ogni caso è davvero improbabile che la risoluzione 8K possa diventare uno standard a breve, visto che persino i PC più performanti fanno fatica a raggiungere una simile densità di pixel a schermo senza ricorrere a tecnologie come il DLSS di Nvidia. Non possiamo però escludere che in futuro, sulla scia di The Touryst, altre produzioni indipendenti caratterizzate da un comparto tecnico molto semplice permettano di giocare a 8K nativi.

In attesa di scoprire come si evolveranno le cose, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come attivare una chiave d'accesso e dire addio alla password su PS5.