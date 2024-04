PlayStation 5 si accende ma non si vede nulla? Come risolvere il problema

Fra i tanti problemi che potrebbero verificarsi per i possessori di PlayStation 5 c'è quello relativo al mancato output video, ossia quando la console di ultima generazione Sony si accende ma non si vede nulla a schermo.

Tale problematica si potrebbe verificare in due diversi modi. Nel primo caso, è possibile vedere lo schermo completamente nero, magari con qualche formicolio. Nel secondo caso, invece, il televisore si comporta come se non ci fosse nulla di collegato a quella porta HDMI, restando in attesa di un segnale video.

Quando si verifica un problema di questo tipo, la primissima cosa da fare consiste nello scollegare il cavo HDMI dal televisore per poi ricollegarlo, in modo tale da escludere che non sia un banale problema di contatti. Se nemmeno in questo modo si risolve, sarebbe opportuno provare a collegare la console con un altro cavo alla TV, così da escludere che il problema non risieda proprio nel cavo HDMI.

Nel malaugurato caso in cui il problema si presentasse anche con un secondo cavo, diventa necessario tentare quanto suggerito dalla stessa Sony sul portale ufficiale: spegnete il televisore e la console, scollegate tutti i cavi d'alimentazione e attendete venti minuti. Al termine di questa lunga attesa, ricollegate l'alimentazione a TV e PS5, quindi riaccendetele entrambe per scoprire se il problema si è risolto.

Se nemmeno in questo modo avete risolto, non resta che assicurarvi che la causa del mancato segnale non sia il televisore: provate quindi a collegare la vostra PlayStation 5 ad un qualsiasi altro schermo. Se anche su un altro pannello no vi è alcun segnale, allora è molto probabile che l'uscita HDMI della vostra console si sia guastata e bisogna ricorrere all'assistenza Sony affinché venga riparata.

