PlayStation 5: accessori e DualSense usciranno il 12 novembre? Si, secondo un retailer

Stando a quanto dichiarato dal retailer britannico Simply Games gli accessori per PlayStation 5, il cui lancio era inizialmente previsto in contemporanea con la console next-gen di Sony, potrebbero arrivare in leggero anticipo.

Secondo lo store inglese infatti i vari accessori che accompagneranno PlayStation 5, incluso il nuovo controller DualSense, potrebbero essere disponibili a partire dal 12 novembre, ovvero una settimana prima del lancio europeo della console previsto per il 19 novembre. Al momento comunque va sottolineato che Sony non ha confermato tali tempistiche e altre grandi catene online come Amazon e GameStop continuano a datare l'uscita delle periferiche in contemporanea con quella di PS5.

In ogni caso la possibilità che i vari accessori possano arrivare in leggero anticipo non desta particolare stupore. Molti giochi per PlayStation 5 subiranno infatti la stessa sorte: Marvel's Spiderman Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure e Demon's Souls saranno pubblicati il 12 novembre mentre altri titoli come NBA 2K21 e Godfall rimangono programmati per il 19 novembre.

Intanto in rete aumentano i rumor sul possibile arrivo in settimana di nuovi dettagli su PlayStation 5. I vertici di Sony hanno poi annunciato delle sorprese per quanto riguarda la retrocompatibilità di PS5.