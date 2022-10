PlayStation 5 accoglie Disney+: l'app nativa è disponibile con 4K, HDR e playback

A distanza di qualche mese dai rumor che ne davano per imminente il lancio, l'app nativa di Disney+ su PlayStation 5 è finalmente disponibile, per la gioia di tutti i possessori della console Sony di ultima generazione che desiderano accedere alle funzionalità più avanzate del servizio in streaming di Disney.

Il nuovo software, sottolineano i rappresentanti del colosso dell'intrattenimento americano, è progettata per sfruttare appieno le potenzialità di PS5, come testimonia la richiestissima introduzione del supporto al 4K e all'HDR per i film e le serie TV del vasto catalogo di Disney+ compatibili con tali standard.

Volete scaricare l'app Disney+ su PlayStation 5? Vi basta accedere alla sezione Media della schermata iniziale e, da lì, avviare il download dell'applicazione. A installazione completata, bisognerà quindi inserire le credenziali del proprio account preesistente di Disney+ (o provvedere alla registrazione di un nuovo account) per poter fruire direttamente da PS5 il catalogo del servizio in 4K e HDR, a patto ovviamente di utilizzare una TV o un monitor compatibile.

La nuova app Disney Plus, essendo nativa per PlayStation 5, non può essere utilizzata su console che, come PS4 Pro, vantano il supporto sia a livello hardware che software degli standard 4K e High Dynamic Range: i possessori della versione midgen di PlayStation 4, di conseguenza, dovranno accontentarsi dello streaming in Full HD dell'offerta in streaming di Disney+.