PlayStation 5 accoglie i Tornei: a breve disponibili in Beta su territori selezionati

Sebbene per il momento l'aumento di prezzo di PlayStation 5 è l'unico argomento che sta facendo discutere gli appassionati, Sony continua a lavorare costantemente a nuove funzioni da implementare all'interno della sua console next-gen. Una in particolare sarà a breve disponibile per il pubblico.

Il colosso nipponico conferma infatti che i Tornei stanno per arrivare su PS5 in versione Beta e direttamente integrati all'interfaccia della console, al momento soltanto in territori selezionati sebbene con la maggior parte delle funzioni principali già accessibili. Già disponibile su PS4 dal 2016, i Tornei ancora non erano stati aggiunti sulla nuova piattaforma, ma le funzionalità resteranno sostanzialmente le medesime e permetteranno ai giocatori di poter organizzare competizioni su vari giochi pensati per il multiplayer.

Le differenze maggiori riguarderanno soltanto la grafica dell'interfaccia, resa più semplice e agevole in modo così da rendere ancora più facile e veloce per gli utenti preparare i tornei grazie anche all'accesso diretto attraverso il Control Center ed il Game Hub. Per adesso, però, Sony non ha comunicato quando effettivamente i Tornei arriveranno in Beta, in quali territori e soprattutto quali saranno i primi giochi PS5 a supportare la funzione. In ogni caso si tratta di un gradito ritorno destinato a divenire molto popolare tra i giocatori competitivi, proprio come avvenuto su PS4.

Tra le altre novità recenti più interessanti è stato annunciato il DualSense Edge per PlayStation 5, un controller pro di nuova generazione attualmente però sprovvisto di prezzo e finestra di lancio.