PlayStation 5 accoglie il nuovo update: le novità del firmware 7.40

Per PlayStation 5 è nuovamente tempo di aggiornarsi. Sony ha appena messo a disposizione il firmware 7.40, pronto per il download e che apporta una serie di perfezionamenti alla stabilità del sistema. Il changelog ci rivela cosa va a modificare il nuovo update.

Proprio come visto per il firmware 7.20 di PlayStation 5 pubblicato lo scorso aprile, però, anche in questo caso siamo davanti ad un aggiornamento di minore portata, che si limita a compiere questi due cambiamenti:

Migliorate le performance e la stabilità del software di sistema

Migliorati i messaggi e la semplicità d'utilizzo in alcune schermate

Si tratta sostanzialmente di un update di routine volto a rendere sempre più stabile il sistema interno della console e le sue funzioni. Non ci sono per il momento dettagli più specifici su cosa è stato effettivamente modificato e perfezionato con il firmware 7.40, ma in ogni caso l'update non richiederà troppo tempo o spazio per essere installato, avendo un peso di circa 1,1GB.

L'ultimo aggiornamento di grossa portata per la piattaforma Sony risale allo scorso marzo, quando venne pubblicato il firmware 7.00 di PS5: in quell'occasione vennero introdotte funzioni molto gradite e richieste come l'implementazione della chat vocale di Discord ed il supporto al VRR in 1440p.