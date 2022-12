PlayStation 5 acquistabile ora su Amazon in bundle con God of War Ragnarok

Playstation 5 è acquistabile su Amazon proprio in questo momento in bundle con God of War Ragnarok, le scorte potrebbero terminare in pochissimi minuti. Sarà estremamente difficile acquistarla ma vi assicuriamo che al momento della stesura dell'articolo la console risulta disponibile.

La console è ora disponibile nella sua versione con lettore di dischi a 619,99 euro (549,99 euro è il nuovo prezzo della console a cui vanno aggiunti i 69,99 euro del gioco). Effettuando oggi l'acquisto riceverete la console entro domani con spedizione rapida. Vi rimandiamo al link di Amazon:

Clicca qui per acquistare PlayStation 5 con lettore a in bundle con God of War Ragnarok a 619,99 euro



Le specifiche tecniche ufficiali di PS5 sono le seguenti:

CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (frequenza variabile)

Memoria: 16GB GDDR6/256-bit

Architettura GPU: RDNA 2 personalizzata

Throughput I/O: 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compresso)

Larghezza di banda della memoria: 448GB/s

Spazio d’archiviazione esterno: USB HDD Support

Lettore ottico: 4K UHD Blu-ray Drive

Spazio d’archiviazione espandibile: NVMe SSD Slot

Spazio d’archiviazione interno: Custom 825GB SSD

Al momento della stesura dell'articolo la console è disponibile per l'acquisto, le disponibilità possono variare in qualsiasi momento, pertanto è estremamente probabile che non riusciate comunque ad acquistarla.



