PlayStation 5 su Amazon il primo dicembre, le nuove scorte sono sold-out - Aggiornata

Aggiornamento: la console non è più disponibile, le scorte sono andate rapidamente sold-out nel giro di pochissimi minuti sia per quanto riguarda PS5 Standard che la più economica PS5 Digital Edition.

La console è ora disponibile nella sua versione con lettore di dischi a 499.99 euro o in versione digitale senza lettore a 399.99 euro, effettuando oggi l'acquisto riceverete la console sabato 4 dicembre o il 3 dicembre con spedizione rapida. vi rimandiamo ai link di Amazon. Il rivenditore sottolinea che "i membri Prime hanno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 31 dicembre 2021."



Le specifiche tecniche ufficiali di PS5 sono le seguenti:

CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz

GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (frequenza variabile)

Memoria: 16GB GDDR6/256-bit

Architettura GPU: RDNA 2 personalizzata

Throughput I/O: 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compresso)

Larghezza di banda della memoria: 448GB/s

Spazio d’archiviazione esterno: USB HDD Support

Lettore ottico: 4K UHD Blu-ray Drive

Spazio d’archiviazione espandibile: NVMe SSD Slot

Spazio d’archiviazione interno: Custom 825GB SSD

Al momento della stesura dell'articolo sono disponibili entrambe le versioni, le disponibilità possono variare in qualsiasi momento, pertanto è estremamente probabile che non riusciate comunque ad acquistarla. Se non siete abbonati ad Amazon Prime, è possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni, Amazon prime può essere attivato in prova a questo link senza obbligo di rinnovo.