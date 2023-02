PlayStation 5 nuova acquistabile ad un prezzo scontato con God of War

PlayStation 5 è acquistabile sempre più frequentemente online e negli store fisici, oggi però vi segnaliamo un'offerta presente su eBay che ci permette di risparmiare acquistando la console (versione con lettore di dischi) in bundle con God of War Ragnarok.

Il venditore infatti ci propone il bundle in promozione a 609,90 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino ufficiale di 619,99 euro, uno sconto non altissimo ma assolutamente unico e raro, era praticamente impossibile ad oggi trovare una console PlayStation 5 ad un prezzo più basso del listino ufficiale.

Clicca qui per acquistare PlayStation 5 in bundle con God of War Ragnarok ad un prezzo scontato

Il venditore è assolutamente affidabile, lo testimoniano i feedback che ha ricevuto finora, dai quali si può leggere che i clienti sono soddisfatti dalle console che hanno ricevuto e dai pochissimi giorni che hanno atteso per riceverla a casa.

Al momento della stesura dell'articolo, il venditore ha venduto ben 168 console, non sappiamo quante ce ne siano ancora disponibili a questo prezzo, se siete intenzionati ad acquistarla vi consigliamo di non esitare. Pagando con PayPal sarete assicurati durante tutto il periodo di compravendita, la console ha una garanzia di 24 mesi per ogni difetto che si manifesti dopo il suo primo utilizzo.