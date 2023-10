PS5 si aggiorna con il firmware 23.02-08.20.00.06: che novità ci sono?

Fresco fresco, è arrivato il firmware 23.02-08.20.00.06, nuovo aggiornamento di PlayStation 5 che apporta alcune piccole ma indubbiamente gradite novità alla console Sony in 1,18 GB di download. Scopriamo le principali.

L'ultimo importante aggiornamento per PS5 ha introdotto il supporto per Dolby Atmos, consentendo agli utenti di godersi pienamente l'audio 3D. È stato apportato un miglioramento anche alla soluzione di archiviazione esterna con il nuovo limite di archiviazione per SSD M2 migliorato fino a 8 TB, grazie al quale è possibile archiviare gran parte della propria libreria di giochi PS5 sulla propria console.

Nel caso dell'aggiornamento odierno relativo al firmware 23.02-08.20.00.06, le novità sono essenzialmente correlate a migliorie generali, a giudicare dall'elenco condiviso nella pagina di riepilogo ufficiale.

Dicendo "Cosa c'è di nuovo?" tramite il comando vocale su qualsiasi schermata, ad esempio, sarà ora possibile verificare i nuovi comandi vocali di PS5 e le ultime informazioni su PS Plus. Viene anche migliorata l'usabilità di alcune schermate e dei relativi messaggi. Quanto al comando vocale (Anteprima), è disponibile solo in lingua inglese per i giocatori con account per PlayStation Network nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Aggiornato anche il software del dispositivo del controller wireless DualSense, del controller wireless DualSense Edge, di PlayStation VR2 e dei controller PlayStation VR2 Sense per migliorare la stabilità. Non ci sono ancora conferme, invece, sulla presunta funzione per aggiornare i giochi della libreria.