PlayStation 5 si aggiorna: disponibile ora l'update 21.01-03.10.00

A sorpresa Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento firmware di PS5 e PS5 Digital Edition che porta il software della console alla versione 21.01-03.10.00, ma cosa possiamo aspettarci da questo update del peso di circa 900 MB?

Purtroppo non ci sono novità di alcun tipo e l'aggiornamento si limita a migliorare le prestazioni del sistema operativo, si tratta dunque di un minor update che va a lavorare sotto il cofano correggendo bug e risolvendo problemi "dietro le quinte" con l'obiettivo di migliorare le performance generali.

La scorsa settimana Sony ha pubblicato l'aggiornamento di aprile per PS5 che ha introdotto interessanti novità come la possibilità di trasferire i giochi PS5 su unità USB esterne, l'abilitazione dello Share Play Cross-Gen e migliorie al menu Base e alla visualizzazione dei Trofei.

L'aggiornamento di oggi come detto non introduce nessuna nuova funzione limitandosi a migliorare ulteriormente la stabilità dell'OS, non è escluso però che nelle prossime ore i dataminer possano trovare qualcosa di interessante nel codice sorgente dell'update 21.01-03.10.00.

Il 29 aprile andrà in onda uno State of Play dedicato a Ratchet & Clank Rift Apart, durante lo show ci sarà spazio anche per due giochi indipendenti, inoltre il 30 aprile Sony lancerà Returnal in esclusiva su PS5, una settimana davvero molto impegnata per la compagnia.