PlayStation 5 si aggiorna ancora con il firmware 22.02-06.02.00, che cosa cambia?

A distanza di una settimana dall'ultimo aggiornamento software per PlayStation 5, Sony ha pubblicato in queste ore un nuovo update del firmware di PS5 che porta il software di sistema alla versione 22.02-06.02.00, ma quali sono le novità?

In realtà non ce ne sono, o almeno non di visibili dal momento che l'aggiornamento 22.02-06.02.00 per PlayStation 5 si limita a lavorare dietro le quinte per migliorare la stabilità generale del sistema operativo risolvendo bug e problemi con l'obiettivo di ottimizzare l'OS durante l'utilizzo di giochi e applicazioni.

Anche l'aggiornamento 22.02-06.00.01 si limitava a migliorare le performance di PS5, ci troviamo quindi di fronte ad un minor update, un aggiornamento di manutenzione che non porta però in dote nessuna nuova funzionalità per il sistema operativo della console current-gen di Sony. Probabilmente per un nuovo grande aggiornamento bisognerà attendere le ultime settimane dell'anno o i primi mesi del 2023, al momento Sony non ha annunciato ulteriori funzionalità in arrivo ma è probabile che la compagnia stia lavorando ad ulteriori update per il sistema operativo.

Lo sapevate? Secondo Tom Henderson, Sony punta a distribuire 30.5 milioni di PS5 nell'anno fiscale 2023, le scorte stanno aumentando stando alle parole di insider e analisti e Sony si prepara così ad affrontare la stagione natalizia con un maggior numero di console da distribuire, questa almeno la speranza del pubblico.