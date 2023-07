PS5: arriva il nuovo aggiornamento Beta con migliorie all'audio 3D e alle funzioni social

Parte oggi il nuovo beta test dell'aggiornamento di Playstation 5, di cui Sony ha festeggiato da poco 40 milioni di unità vendute. Introdurrà nuove funzioni di accessibilità, nuove opzioni audio 3D, miglioramenti alle funzionalità di ricerca giochi e nuove feature sociali.

A ben vedere, dopo l'ultimo aggiornamento Firmware 23.01-07.60.00, sono numerose le novità con cui il software Playstation sarà arricchito a seguito dei beta test a cui parteciperanno paesi selezionati. In tema di accessibilità, sarà ad esempio possibile attivare a comando il Feedback aptico dell'interfaccia utente del sistema o utilizzare un secondo controller per assistenza.

Questo significa che, tramite il menu delle Impostazioni, gli utenti potranno assegnare un secondo controller a un account come controller di assistenza e utilizzare due controller per gestire la propria console PS5 come se si stesse utilizzando un singolo controller. L'obiettivo è quello di consentire di aiutare un amico o un bambino a superare una sezione particolarmente impegnativa di un gioco.

Migliorerà anche l'audio 3D, potenziato dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech e utilizzabile tramite il menu Impostazioni da coloro che posseggano dispositivi HDMI abilitati Dolby Atmos compatibili come soundbar, TV o sistemi home theater.

Una parte dell'aggiornamento sarà dedicata anche al miglioramento delle funzioni sociali. Sarà possibile invitare un giocatore a un party chiuso senza aggiungere automaticamente il giocatore al gruppo o creare un nuovo gruppo.

Ancora, dalla scheda Amici sarà possibile vedere facilmente quali dei propri amici sta partecipando a un'attività a cui è possibile unirsi, oppure aggiungere reazioni ai messaggi con emoji per rendere la comunicazione più rapida e semplice.