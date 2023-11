PlayStation 5 si aggiorna: cosa cambia con il firmware 23.02-08.20.02.06?

Dopo l'ultimo aggiornamento del firmware 23.02-08.20.00.06 di PlayStation 5, la console di casa Sony riceve ulteriori migliorie apportate dal firmware 23.02-08.20.02.06. Obiettivo: migliorare la stabilità.

L'aggiornamento di per sé, infatti, non vanta novità di particolare rilievo e si limita a migliorare la stabilità, senza implementare nessuna funzionalità aggiuntiva o intervenire sotto nessun altro aspetto.

Alla luce dell'entità delle modifiche del firmware, si tratta di una patch di 851 MB che arriva sguarnita anche di note di rilascio all'atto del download, a volerne sottolineare l'impatto decisamente contenuto nel quadro generale delle prestazioni. Per aggiornare il sistema con il firmware 23.02-08.20.02.06, inoltre, non sarà neanche necessario riavviare la console.

Come di consueto, ci sono due modalità per scaricare l'aggiornamento: il primo è all'avvio della PlayStation 5, in cui vi sarà chiesto se desiderate provvedere al download, il secondo è lasciare che venga scaricato automaticamente facendo entrare la PlayStation 5 in Modalità Riposo. In ogni caso, non si tratta di un aggiornamento obbligatorio.

L'azione del firmware 23.02-08.20.02.06 si accompagna a quella del precedente, che ha aggiunto nuovi comandi vocali (seppur non ancora per il nostro territorio), migliorato l'usabilità di alcune schermate e dei relativi messaggi e aggiornato anche il software del dispositivo del controller wireless DualSense. Nel frattempo, PlayStation 4 e PlayStation 5 si preparano a dire addio a Twitter/X.