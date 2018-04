PlayStation 5 all'E3 2018? Gli autori del leak sulle specifiche smentiscono questa ipotesi

PlayStation 5 potrebbe essere presentata all'E3 di giugno? L'ipotesi ha iniziato a circolare nella giornata di ieri, quando il sito SemiAccurate ha diffuso le presunte specifiche tecniche della console, confermando come alcuni prototipi siano stati mostrati a porte chiuse alla Game Developers Conference di San Francisco.

Il sito in realtà ha però smentito questa ipotesi, è estremamente improbabile che Sony possa mostrare PlayStation 5 all'E3 o parlare della nuova console nel giro di pochissimi mesi, allo stato attuale PS5 è solamente un prototipo, è pur vero però che molti sviluppatori di terze parti sarebbero già in possesso dei kit di sviluppo per prearare i giochi di lancio.

A questo proposito, SemiAccurate smentisce anche il lancio nel 2018, l'arrivo nei negozi sembra essere previsto tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020 anche se non è escluso che il colosso nipponico posa rimandare tutto a Natale dello stesso. Anche l'analista Michael Pachter vede molto probabile il 2020 come finestra di lancio della nuova piattaforma.

L'E3 2018 non dovrebbe quindi vedere la presentazione di nuovi hardware targati Sony, appuntamento rimandato probabilmente al prossimo anno. Cosa vi aspettate da PlayStation 5? Quali specifiche tecniche vorreste per la nuova home console del colosso nipponico?