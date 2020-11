PlayStation 5: Amazon potrebbe anticipare la consegna delle console

Sappiamo bene che in questi giorni ci sono molte incertezze sulla consegna al day one da parte di molti utenti che hanno effettuato il preorder di PlayStation 5 in grosse o piccole catene. Tra queste rientra anche Amazon, il colosso dell'e-commerce che fino a poche ore fa dava come data di consegna il prossimo 23 novembre 2020.

Sembra però che qualcosa si stia muovendo e che ci sia ancora speranza che il corriere suoni alla porta dei fortunati utenti che hanno prenotato un'unità della console Sony lo scorso settembre. Nel corso del tardo pomeriggio, infatti, quasi tutti i clienti Amazon con un preorder attivo hanno ricevuto una mail secondo la quale l'ordine, che fino a poche ore fa aveva una consegna prevista per il prossimo lunedì, è ora in arrivo "entro" lunedì. Questa semplice parola potrebbe fare la differenza, dal momento che quella del 23 novembre 2020 è forse il limite massimo entro il quale verrà effettuata la consegna e che la maggior parte degli utenti riceverà la console molto prima, magari proprio al day one fissato a giovedì 19 novembre 2020.

Va precisato che la mail è arrivata esclusivamente a chi ha preordinato la versione con disco della console e non è stata inviata a chi ha un preorder attivo della Digital Edition. Non sappiamo se questa differenza sia dovuta ad eventuali ritardi previsti per l'arrivo di questa versione nei magazzini o se sia solo questione di tempo prima che il messaggio arrivi a tutti.

Nel frattempo vi ricordiamo che alcuni furbetti stanno approfittando della situazione per vendere PlayStation 5 a cifre folli.