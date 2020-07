PlayStation 5: Amazon Germania ha svelato il peso della nuova console Sony?

A quanto pare Amazon Germania potrebbe aver rivelato il peso della nuova PlayStation 5. Come hanno notato alcuni utenti di Reddit infatti, sulla pagina dedicata alla console Sony del sito tedesco viene indicato un peso preciso e persino credibile.

La pagina di Amazon Germania dedicata a PlayStation 5 indica nelle specifiche della console un peso di 4.78 kg, pari a 10.54 libbre. Se i numeri venissero confermati ci ritroveremmo quindi di fronte ad una console dal peso importante, quasi quanto quello della sua antenata PS3. Per avere un metro di giudizio, potete trovare di seguito i pesi di alcune console:

PS3 originale: 5 Kg

originale: 5 Kg PS4 originale: 2,8 Kg

originale: 2,8 Kg Xbox One originale: 3,2 Kg

originale: 3,2 Kg Nintendo Switch originale: 0,4 Kg

Tuttavia va specificato che la pagina dedicata alla console Sony indica lo stesso identico peso per tutte e due le versioni di PS5, sia Standard che Digital Edition, il che è naturalmente impossibile. Ovviamente i numeri potrebbero essere riferiti ad una sola edizione oppure potrebbero essere semplicemente casuali. Come sempre quindi vi invitiamo a prendere questa informazione con le pinze, in attesa di conferme ufficiali.

Intanto le pagine di preordine online per PlayStation 5 si moltiplicano: ad oggi la nuova console Sony ha fatto la sua comparsa su Amazon Italia, Francia, Germania, Canada, Australia e altri paesi.