PlayStation 5: Amazon italia apre i preordini, console sold-out in pochi minuti - Aggiornata

Finalmente anche Amazon Italia ha aperto i preordini di PlayStation 5: la console next-gen Sony può ora essere prenotata al prezzo di 499.99 euro, da notare come la Digital Edition non sia ancora presente in listino.

Amazon propone PlayStation 5 a 499.99 euro e PS5 Digital a 399.99 euro, nel momento in cui scriviamo la consegna è prevista per il 19 novembre (data di lancio ufficiale in Europa) ma potrebbero esserci ritardi e slittamenti dovuti che verranno comunicati solo in fase di finalizzazione dell'ordine. Le scorte sono probabilmente limitate, Amazon.it non sembra aver applicato restrizioni per quanto riguarda il numero di unità acquistabili da ogni singolo cliente ma non sono escluse limitazioni in tal senso, per questo vi invitiamo a controllare la casella di posta associata al vostro account Amazon dopo aver completato l'ordine.



Non è ad ora possibile effettuare il preordin degli accessori (come il DualSense o la Telecamera HD) e dei giochi di lancio, tra cui troviamo Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls. Fateci sapere se siete riusciti a prenotare PS5 su Amazon o se state riscontrando problemi, in questi minuti i server del sito di eCommerce sembrano messi a dura prova e si stanno verificando rallentamenti dovuti probabilmente all'elevato traffico.



Aggiornamento - PlayStation 5 è sold-out su Amazon Italia, al momento la console risulta "non disponibile" dopo meno di dieci minuti dall'apertura dei preordini.