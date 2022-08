PlayStation 5 su Amazon Italia: ecco quando arrivano i nuovi inviti, c'è una data

Da qualche settimana, PlayStation 5 è in vendita su invito su Amazon Italia, un modo per contrastare gli scalper e mettere i bastoni tra le ruote a coloro che comprano in grandi quantità per trarre profitto, favorendo invece l'acquisto da part di consumatori realmente interessati al prodotto.

Vi abbiamo già spiegato come comprare PS5 su Amazon tramite invitoo, adesso però scopriamo che sulla pagina prodotto di PlayStation 5 su Amazon è comparsa una dicitura che recita "i prossimi inviti saranno inviati il 31/08 ai clienti idonei, fino a esaurimento scorte" e dunque sarà necessario attendere solamente pochi giorni per ricevere l'invito da parte di Amazon nel caso abbiate fatto la richiesta e questa si andata a buon fine.

In quest'ultimo caso avrete 72 ore di tempo per finalizzare l'acquisto, PlayStation 5 costa 559.99 euro in bundle con Horizon Forbidden West (versione digitale), la console è venduta e spedita da Amazon e gode dunque della garanzia totale da parte del celebre sito di eCommerce.

Da oggi Sony ha aumentato il prezzo di PlayStation 5 anche in Italia, PlayStation 5 Standard Edition con lettore ottico costa 549.99 euro invece di 499.99 euro mentre PS5 Digital Edition ha un prezzo di 449.99 euro invece di 399.99 euro, con un aumento di 50 euro sul precedente prezzo di listino.