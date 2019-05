PlayStation 5: AMD commenta la collaborazione con Sony

Lisa Su, CEO di AMD, ha parlato di PlayStation 5 nel corso di una intervista pubblicata su CNBC, dichiarandosi orgogliosa di poter collaborare con Sony Corporation per la produzione di PS5.

Dopo aver affermato che PlayStation 5 uscirà nel 2020, il CEO di AMD fa sapere che "la compagnia è molto onorata di prendere parte alla produzione della PlayStation di nuova generazione. Si tratta di una collaborazione a lungo termine destinata a durare a lungo."

La Su parla poi del lavoro svolto con Sony: "con Sony abbiamo fatto qualcosa di speciale, amiamo i videogiochi, si tratta di un mercato in continua crescita, questa volta abbiamo architettato qualcosa di unico per la loro piattaforma... una salsa speciale che sarà decisamente gustosa."

Al momento sappiamo che PS5 monterà un SoC (System on Chip) basato su CPU Ryzen Zen 2 e una GPU derivata dall'architettura Navi, oltre a un disco SSD (capacità non ancora nota) e supporto per risoluzione 8K e Ray-Tracing. Queste sono le specifiche svelato fino ad ora da Mark Cerny ma c'è ancora tanto da scoprire su PlayStation 5, probabilmente ne sapremo di più tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020...