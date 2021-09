PlayStation 5: annunciata la collaborazione con... i biscotti Ringo!

Chi non conosce e sopratutto non ha mai mangiato i Ringo? Tra i biscotti più diffusi in Italia, Ringo e PlayStation hanno stretto una collaborazione che permetterà ad alcuni fortunati giocatori di aggiudicarsi una console PS5... e non solo.

Dal sito di Ringo potete accedere alla Ringo Play Room e partecipare ai giochi, ai quiz e alle challenge proposte, inoltre acquistando i prodotti Ringo che partecipano all'iniziativa potrete aggiudicarvi ogni giorno i premi in palio caricando i dati dello scontrino di acquisto sul sito: ogni giorno in palio PS5 con DualSense Cosmic Red e ogni settimana tra i premi Ringo Play Room un set PlayStation composto da una console PS5, un kit di accessori (tra cui Telecomando e Telecamera HD), abbonamento annuale a PlayStation Plus e quattro giochi.

Nei negozi potete trovare anche i Ringo Limited Edition (nel classico formato tubo o in confezione) nei gusti vaniglia e cioccolato. La particolarità? I simboli PlayStation (quadrato, cerchio, triangolo e croce) sulla parte superiore dei biscotti, al posto della consueta R di Ringo. Si tratta di una edizione celebrativa che resterà in commercio solamente per un periodo di tempo limitato, affrettatevi dunque!

Nota Bene - La notizia ha il solo scopo di informare i lettori di Everyeye.it, non si tratta di una partnership sponsorizzata e la redazione non è in alcun modo coinvolta nell'organizzazione o nella gestione del concorso promosso da Ringo e PlayStation Italia.