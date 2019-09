PlayStation 5 potrebbe essere annunciata a fine settembre? Si parla già di PS5 PRO

Un Tweet di Sony UK nelle scorse ore ha alzato l'hype per un nuovo State of Play a fine settembre. Di questo evento si parla già da qualche settimana, con l'analista e insider Daniel Ahmad convinto del fatto che "Sony abbia un secondo evento in programma a settembre, oltre a quello dedicato a The Last of Us Part 2."

Come sappiamo, Sony Interactive Entertainment ha radunato la stampa internazionale a Los Angeles il 24 settembre per mostrare The Last of Us Part 2, Ahmad però si dice convinto che al tempo stesso la compagnia si pronta per un secondo evento da tenere nella stessa settimana, come dichiarato sulle pagine di ResetERA.

Di cosa si parlerà in questo appuntamento? Secondo alcune teorie, di PlayStation 5 e PS5 PRO. E' quanto sostengono il sito spagnolo Marca e IGN.de, che in due recenti articoli hanno dato credito alla teoria che vorrebbe una possibile presentazione della nuova console Sony prevista per la fine di settembre.

Addirittura, c'è chi specula sul fatto che la compagnia possa annunciare sin da subito la strategia di lancio della console, che prevederebbe l'arrivo nei negozi di PS5 e PlayStation 5 PRO in contemporanea, così da permettere ai consumatori di scegliere sin da subito quale delle due acquistare in base al budget e alle proprie esigenze.

Si tratta è bene ribadirlo di pure speculazioni, l'unica certezza è che Sony sta attualmente impiegando le proprie energie in campo marketing per la promozione di The Last of Us Part 2, certo è che gli indizi puntano tutti in direzione di un nuovo State of Play di imminente trasmissione.