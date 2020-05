PlayStation 5: l'annuncio dell'evento è imminente, secondo Schreier - Aggiornata

Il gioralista Jeff Grubb di VentureBeat ha aggiornato la lista ufficiosa degli show digitali legati al Summer Game Fest per riferire che l'annuncio dell'evento dedicato a PS5 è davvero imminente.

In base alle informazioni ottenute dall'autore della testata videoludica, il nuovo appuntamento mediatico che vedrà per protagonista Sony e la sua attesissima PlayStation 5 dovrebbe essere annunciato entro breve.

A detta di Grubb, il colosso tecnologico giapponese prevede di organizzare l'evento digitale di presentazione di PS5 entro e non oltre la prima metà di giugno. Lo show in questione, con ogni probabilità, dovrebbe svelare il design ufficiale di PlayStation 5 e offrirci una visione d'insieme delle funzionalità della console nextgen, dei servizi accessibili al lancio (come PlayStation Plus o PS Now) e dei videogiochi che ne accompagneranno l'uscita a fine 2020.

In queste settimane, la lista proposta dal giornalista di VentureBeat si è rivelata attendibile in più di un'occasione, anticipando ad esempio gli appuntamenti dello State of Play di Ghost of Tsushima o la tech demo di Unreal Engine 5 con gameplay PS5. In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Sony, vi ricordiamo che nel numero di giugno di Official PlayStation UK è disponibile una lista con 38 giochi nextgen per PS5.



Aggiornamento del 27 maggio, ore 17:00 - Un indizio ulteriore dell'imminente annuncio del nuovo evento di Sony dedicato a PlayStation 5 lo offre anche Jason Schreier: l'affermato giornalista di Bloomberg spiega infatti che lo show digitale di Sony su PS5 dovrebbe essere previsto proprio per inizio giugno, più probabilmente per mercoledì 3 giugno.