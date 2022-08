PlayStation 5: l'app nativa di Disney+ potrebbe essere molto vicina

Se siete amanti delle piattaforme dedicate allo streaming e siete soliti usufruire dei loro servizi su console, è probabile che sentiate la mancanza di un'applicazione nativa di Dinsey+ su PlayStation 5. Sembrerebbe però che l'azienda stia per correre ai ripari.

Come ben saprete, al momento non esiste l'app di Disney+ sulla console di ultima generazione targata Sony e l'unico modo per guardare Prey e i tantissimi altri prodotti disponibili sulla piattaforma è quello di utilizzare la sua versione per PlayStation 4. Stando ad un recente leak, però, l'app per PS5 sarebbe in dirittura d'arrivo: qualcuno è riuscito ad estrarre alcune informazioni dal database del PlayStation Store, scoprendo l'aggiunta di un'applicazione il cui nome in codice è Vader e il cui ID corrisponde a PPSA08047_00. A non lasciare alcun dubbio è anche l'icona dell'applicazione, anch'essa intercettata dai leak, che mostra il logo del servizio firmato Disney. Secondo l'autore del leak, non mancherebbe molto al debutto dell'app sullo store digitale di Sony e, di conseguenza, l'annuncio ufficiale potrebbe essere davvero vicino.

