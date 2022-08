PlayStation 5: l'app nativa di Spotify sta per arrivare?

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato del probabile imminente arrivo dell'app Disney+ per PS5, a quanto pare però sarebbe pronta al (quasi) debutto anche l'app nativa di Spotify per la console current-gen di Sony.

A rivelarlo è il "solito" PlayStation Game Size che ha notificato la presenza di una voce legata all'app di Spotify per PS5 nel database del PlayStation Store. Al momento non ci sono altri dettagli e non sappiamo il peso dell'applicazione, la data di uscita o le funzionalità della stessa, non ci resta che attendere eventuali comunicazioni da parte del colosso musicale riguardo la versione aggiornata dell'applicazione per la console di casa Sony.

Spotify è già disponibile su PlayStation 5 tramite l'app per PS4, la speranza è che un client nativo permetta di aggiungere ulteriori opzioni come il supporto per l'audio 3D ad esempio. Continuando a parlare di applicazioni e social, secondo un rumor presto Discord verrà integrato su PS5, in questo caso si tratta di una voce diffusa da Tidux, non ci sono ancora conferme in merito ma è probabile che le due parti stiano effettivamente lavorando per introdurre il supporto a Discord su PlayStation 5, considerando come la piattaforma di discussione sia sempre più popolare e utilizzata dai videogiocatori.