PlayStation 5: l'app ShareFactory compare sul PlayStation Store!

Sony si prepara a lanciare il nuovo PlayStation Store, tra le pagine del negozio digitale alcuni tester hanno avvistato una app non ancora annunciata, ovvero ShareFactory per PlayStation 5.

ShareFactory è stato reso disponibile su PS4 ormai da molti anni, si tratta di un tool di editing video che permette di creare e condividere brevi clip con effetti, sticker, testi a schermo e presenta molti strumentili utili per migliorare la qualità dei propri filmati di gioco.

L'applicazione gratuita potrebbe tornare su PlayStation 5 e il suo utilizzo potrebbe essere fortemente legato al tasto Create, le funzionalità di quest'ultimo non sono mai state svelate ma c'è chi si dice pronto a scommettere che Sony possa rivelarne tutti i dettagli a breve. Dopo aver mostrato la dashboard di PlayStation 5, il tasto Create resta uno degli ultimi grandi misteri di PS5. Ovviamente si tratta solo di supposizioni e non sappiamo al momento se la casa giapponese abbia effettivamente in programma un reveal a tema oppure no.

Nelle scorse ore un leak sembra aver confermato la capienza dell'SSD di PlayStation 5, pari a 664 GB, con poco meno di 200 GB occupati dall'OS, dalle applicazioni preinstallate (come Astro's Playroom) e file di sistema.