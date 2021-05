PlayStation 5: arriva a sorpresa l'app per YouTube TV

Nel corso delle ultime ore è arrivata in maniera inaspettata una nuova applicazione per PlayStation 5 che amplia ulteriormente la multimedialità della console Sony.

A partire da oggi è infatti possibile riscattare senza costi aggiuntivi sul PlayStation Store la versione PlayStation 5 dell'applicazione YouTube TV. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un prodotto completamente diverso rispetto alla classica app YouTube, la quale si limita a dare agli utenti l'opportunità di sfogliare e visualizzare i numerosi filmati presenti sulla piattaforma. YouTube TV è infatti un servizio ad abbonamento che consente agli utenti di accedere ad un folto catalogo di canali sportivi internazionali e non solo tramite lo streaming.

In attesa di scoprire quali saranno le prossime applicazioni a fare il debutto sulla piattaforma Sony, vi ricordiamo che tra qualche mese sarà possibile utilizzare Discord su PlayStation 5 grazie ad un accordo tra il celebre programma per la comunicazione e il colosso nipponico. Sempre a proposito di partnership, proprio qualche ora fa sono state annunciate con un trailer le Nike PG5 PlayStation 5, scarpe ufficiali in arrivo nel corso del mese di maggio.