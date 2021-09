PlayStation 5: arrivano le Kaira X, prime cuffie ufficiali Razer

Nel corso della serata è stata annunciata una nuova periferica ufficiale per PlayStation 5 da parte di Razer, il celebre marchio che produce dispositivi per i videogiocatori.

Parliamo nello specifico delle Razer Kaira X, cuffie da gaming create appositamente per le console di nuova generazione e prima periferica ufficiale del brand ad arrivare su PlayStation 5. Le cuffie, che sono dotate di microfono, sono cablate e si collegano al DualSense tramite un jack da 3.5mm, caratteristica che le rende compatibili anche con altri dispositivi. Queste cuffie promettono una qualità audio elevata grazie ai driver Razer Triforce da 50mm e una discreta comodità per via della presenza di cuscinetti in memory foam flowknit. I colori principali del dispositivo sono il nero e il bianco, invece il led con il logo dell'azienda sui due padiglioni è di colore blu per richiamare quello PlayStation.

Il prezzo consigliato al pubblico delle cuffie è di 69,99 euro ed è già possibile acquistare sul sito ufficiale. Razer ha inoltre annunciato una versione Xbox della stessa periferica con lo stesso hardware e una colorazione diversa, dal momento che l'edizione per console Microsoft è nera e verde.

